غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. و"صور" الأكثر استهدافاً

قالت وسائل إعلام لبنانية، فجر الجمعة، إن مقاتلات إسرائيلية، شنت غارات جوية على قرى في جنوب البلاد.

وذكرت أن الغارات استهدفت عدة قرى في القطاع الغربي من قضاء صور، خاصة قرى زبقين، ومجدل زون، وعلما الشعب، ومناطق أخرى.

ولم تعلن إسرائيل عن أهداف الضربات حتى الآن.

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وتصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع تبادل إطلاق نار وقصف شبه يومي بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفع منسوب التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل القيادي البارز في الميليشيا فؤاد شكر الذي تلاه بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت إلى إسرائيل.