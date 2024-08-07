أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، أن "اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتب حماس السياسي يعني أن الكيان الصهيوني لا ينبغي أن يكون لديه أي أمل في مستقبله"، على حد تعبيره، معتبراً أن "اختيار السنوار خلفاً لهنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها".

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء الماضي.

وقالت الحركة إنها "تعلن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية"، بحسب بيان مقتضب أعلنته الحركة.