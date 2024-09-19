واشنطن تكشف موقفها العسكري بعد تفجيرات لبنان

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف العسكري الأمريكي في المنطقة، ودعت ميليشيا حزب الله إلى وقف الهجمات على إسرائيل لتخفيف حدة التوتر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه لا يوجد أي تغيير في الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".

في سياق متصل، رأى الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله "قادر على وضع حد للهجمات الإرهابية في أنحاء إسرائيل".

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وقال: "أضمن لكم بأنه إذا قام بذلك، فسنقنع إسرائيل بالحاجة إلى المحافظة على التهدئة من جانبها. خلاصة الأمر هي أنه لم يوقف هذه الهجمات الإرهابية"، وفقا لـ"فرانس برس".

جاء ذلك ردًا على سؤال عن الهجمات الإسرائيلية الأحدث في لبنان التي تضمنت تفجير أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.