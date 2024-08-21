حذرت وزارة الصحة في غزة من اقتراب عمليات الجيش الإسرائيلي من محيط مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، والذي يتكدس فيه آلاف المرضى.

وقالت الوزارة في بيان وصل "إرم نيوز"، إن "مناطق الإخلاء والعمليات العسكرية الإسرائيلية باتت على بعد مئات الأمتار فقط من مستشفى شهداء الأقصى، والذي يخدم مئات الآلاف من المواطنين في المحافظة الوسطى، إذ يعتبر المستشفى الجهة الطبية الوحيدة في المحافظة".

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وطالبت الوزارة في بيانها المؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم لحماية المستشفى والطواقم الطبية والمرضى المتواجدين بداخله، في الوقت الذي لا يوجد أمام الوزارة أي خيارات أو بدائل أخرى.

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر خريطة إخلاء جديدة صباح اليوم الأربعاء، لعدة مناطق في عمق مدينة دير البلح، محذرًا السكان من التواجد في تلك المناطق باعتبارها مناطق قتال خطيرة.