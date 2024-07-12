استهداف حاجز للحشد الشعبي وسط بغداد

ألقت قوة من الفوج الرئاسي المكلف بحماية المنطقة الخضراء، المحصنة أمنياً وسط العاصمة بغداد القبض على شخص فتح النار على نقطة تفتيش يتواجد فيها عناصر للحشد الشعبي داخل المنطقة.

وقال مصدر برتبة ضابط لـ "إرم نيوز"، إن "شخصاً يستقل عجلة مدنية فتح النار على نقطة تفتيش (النزاهة) داخل المنطقة الخضراء؛ ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الحشد الشعبي المكلفين بحماية النقطة".

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وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية من الفوج الرئاسي المكلف بحماية المنطقة الخضراء، تمكن من إلقاء القبض على الشخص الذي فتح النار، فيما نقل المصاب إلى مستشفى ابن سينا التابع للمنطقة الخضراء".

ومن الجدير بالذكر، أن المنطقة الخضراء تعد من أكثر المناطق المحصنة أمنياً في العاصمة بغداد وعموم العراق؛ كونها تحوي مركز القرار الحكومي من رئاسة الوزراء والبرلمان والجمهورية، ووزارة الدفاع والتخطيط، فضلاً عن غالبية البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، ومنها السفارة الأمريكية.