من التدريس إلى التشرد.. الحوثي يتسبب بـ"الجنون" لدكتور جامعي (فيديو)

تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو مؤثرا يظهر دكتورا جامعيا مشردًا على قارعة أحد الطرق في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ويظهر الفيديو الدكتور صالح العنسي، الذي كان أستاذًا مرموقًا في جامعة صنعاء، وقد آل به الحال إلى التشرد بعد أن فقد ولديه اللذين أجبرا على الالتحاق بصفوف الميليشيا الحوثية وقتلا في جبهات القتال.

وتحدثت السيدة من صنعاء في الفيديو، عن هوية الرجل المشرد، موضحة أنه كان يعاني من حالة نفسية صعبة بعد مقتل ولديه؛ إذ كان أحدهما يدرس في كلية الطب والآخر في كلية الحقوق.

وأدت الحادثة إلى تدمير حياته المهنية والشخصية، وأصبح غير قادر على التعامل مع الصدمة النفسية؛ ما أدى إلى حالته الحالية من التشرد.

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الناشطة التي صورت الفيديو ناشدت الشعب اليمني بالتوحد ضد ميليشيا الحوثي وعدم السماح بتسليم أبنائهم للقتال تحت أي ذريعة، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تدمير الأسر والأحلام مثلما حدث مع الدكتور العنسي.