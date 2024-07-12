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العالم العربي

كان يرتدي حزاماً ناسفاً.. مقتل "أبو الحارث" أكبر قياديي داعش في ديالى

كان يرتدي حزاماً ناسفاً.. مقتل "أبو الحارث" أكبر قياديي داعش في ديالى
أفراد من قوات الأمن العراقيةالمصدر: ا ف ب
أحمد عبد
أحمد عبد
12 يوليو 2024، 10:40 ص

تمكنت قوة أمنية من قتل الملقب بـ"أبو الحارث" أكبر قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي بكمين في محافظة ديالى.

وقال ضابط في مديرية الاستخبارات العسكرية، لـ"إرم نيوز"، إن "معلومات استخبارية دقيقة قادت للوصول إلى الإرهابي المكنى، أبو الحارث، وهو من قيادات الصف الأول في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد، حيث نُصِب له كمين محكم له في أحد بساتين قرية العيد، التابعة للمحافظة".

وأضاف أن "أبو الحارث، كان رفقة أحد العناصر من أفراد حمايته، فيما كان يرتدي حزاماً ناسفاً إلا أنه لم يتمكن من تفجير نفسه بعد أن تفاجأ بسرعة حركة الفريق التكتيكي الذي نفذ المهمة، والذي من المفترض أن يُعْتَقَل، إلا أن القوة اضطرت للرد على مصدر النيران بعد مداهمة الوكر الذي كان يتحصنون فيه".

وكشف الضابط الذي يحمل رتبة مقدم، أن "الإرهابي المقتول يعمل بصفة (أمير) ناحية خان بني سعد، ضمن ما يعرف بـ (ولاية ديالى) بحسب وتقسيمات تنظيم داعش، وهو مقرب مما يسمى (والي ديالى) وفق مفهوم التنظيم".

وأكد، أن "العشرات من عناصر تنظيم، داعش، ما زالوا في محافظة ديالى، متخذين من جبال حمرين وأطراف بحيرة حمرين ملاذات لهم، حيث يتخفون فيها، وتجري القوات الأمنية دائماً عمليات نوعية لملاحقة تلك الفلول".

وتعد محافظة ديالى من المناطق الساخنة أمنياً حتى أعوام 2018 تقريباً، حيث سيطر التنظيم بعد عام 2014 على أجزاء كبيرة من المحافظة، فيما استغرقت القوات الأمنية العراقية أكثر من ثلاثة أعوام لتطهيرها من التنظيم وخلاياها النائمة بشكل يضمن أمن المحافظة.

العراق

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