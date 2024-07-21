وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده، على خلفية توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بـ"الضربة القاتلة للسيادة الإسرائيلية".

ونقلت القناة 7 العبرية عن سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قوله إن "سعي واشنطن لفرض عقوبات ضدي ينبع من غايات سياسية داخلية لمن يزعمون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم".

وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات على خلفية تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه؛ بسبب "أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية".

وقال سموتريتش: "على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية، لكن هذا قرار مؤسف نابع من احتياجات سياسية داخلية لأولئك الذين يدعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم".

وأضاف: "على المستوى الوطني، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة؛ بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي، نيابة عن ناخبيه، يشكل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين، وستكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات".

وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو "تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر".

وأردف: "أنا على استعداد لدفع أي ثمن مقابل ذلك"، وهي تصريحات يتحدى بها أي قرارات أمريكية بشأن فرض عقوبات عليه.

نتنياهو يعد بالتوضيح

في السياق، قلّل سموتريتش من أهمية العقوبات الغربية، مبينا أن العقوبات الأمريكية والأوروبية "هي مجرد ظل عابر وغبار".

وأفاد بأنه بحث مسألة العقوبات الأمريكية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبينا أنه "سيتم توضيح الأمور (للجانب الأمريكي) بشكل لا لبس فيه".

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن صباح الاثنين، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الثلاثاء، كما يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، بحسب بيان صدر عن مكتبه، الأحد.

والسبت، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية".

ونقل "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أمريكيين - لم يسمّهم- قولهم إن "فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي نُوقِشَت في اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية".

وأرجع المسؤولون هذا التوجه إلى شعور إدارة بايدن بـ"إحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية".