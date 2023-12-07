جهود أممية مكثفة لإحياء العملية السياسية في اليمن

يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، جهوده المكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين لدى الدول الإقليمية.

ويأتي ذلك ضمن المساعي المستمرة للتوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الاقتصادية الأولية، ووقف إطلاق النار بشكل مستدام، تمهيدًا لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وفي هذا الإطار عقد غروندبرغ، اليوم الخميس، لقاء مع عدد من كبار مسؤولي سلطنة عُمان، لمناقشة "المساعي الإقليمية لدعم جهود الوساطة الأممية للسلام في اليمن"، طبقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على منصة "إكس".

كما بحث المبعوث الأممي، اليوم الخميس، مع رئيس الوفد التفاوضي لميليشيات الحوثيين، محمد عبدالسلام، في سلطنة عُمان، سبل المُضي قدمًا نحو التوصل إلى اتفاق حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، ووقف إطلاق النار بشكل مستدام وفي عموم مناطق البلد، واستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتأتي هذه اللقاءات عقب مباحثات أخرى منفصلة عقدها غروندبرغ، أمس الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لمناقشة الجهود الأخيرة المتعلقة بعملية السلام.

وتطرق لقاء المبعوث الأممي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إلى "مستجدات الوساطة السعودية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقًا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد العليمي على ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على ميليشيات الحوثيين، ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب لاستعادة مؤسسات الدولة، وإرساء الأمن والاستقرار والتنمية.

وتعليقًا على هذه اللقاءات عبّر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" المحلية، فتحي بن لزرق، عن اعتقاده بأن مساعي المبعوث الأممي لإحلال خطة التهدئة الإنسانية في اليمن، وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وقال: "ربما يتم الإعلان خلال فترة وجيزة عن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية".