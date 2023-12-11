موسكو: العثور على الروس المتبقين في غزة بات أكثر تعقيدًا

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الاثنين، أن "عشرات المواطنين الروس وأقاربهم لم يغادروا قطاع غزة لأسباب غير معروفة".

وقال السفير، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن موسكو تستكمل فعليًّا العمل على إجلاء المواطنين من قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عملية العثور على مَن تبقى منهم في قطاع غزة باتت أكثر تعقيدًا.

وأضاف: "نحن نواصل العمل، وفي الواقع نحن نستكمل أعمال الإجلاء. تجري جميع الأطراف المعنية دراسة أوضاع عشرات المواطنين الروس وأقاربهم، ونأمل في غضون أيام قليلة استكمال عملية الإجلاء الجماعي من قطاع غزة".