"الدعم السريع" تعلن إسقاط مقاتلتين للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، يوم الإثنين، إسقاط طائرتين حربيتين من طراز "أنتنوف" تابعتين للجيش ، في العاصمة الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا تقصفان المدنيين وترميان فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان دون أدنى اعتبار لقتل هؤلاء الأبرياء".

وأشار البيان إلى أن الطيران الحربي السوداني، "هاجم عددا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء".

وسقط يوم الأحد عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة نيالا بجنوب دارفور؛ جراء عمليات قصف الطيران والمدافع، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، يوم السبت، فيديوهات تظهر انهيار مبانٍ وانتشال جثث من تحت الأنقاض، إلى جانب تناثر عدد من القتلى في أماكن متفرقة، نتيجة للقصف بواسطة الطيران.

وأدى القصف المدفعي المتبادل بين طرفي الصراع العسكري في السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان الماضي، إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين، أغلبهم من الأطفال؛ الأمر الذي اعتبره حقوقيون سودانيون "جريمة حرب".