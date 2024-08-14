قال مسؤول أمريكي، إن إدارة بايدن تعتقد أن تحذيراتها أثرت في حسابات إيران بشأن ردها المتوقع على إسرائيل، إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وفق شبكة "سي إن إن".

كما نقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول آخر قوله إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة لمنع إيران من تنفيذ تهديداتها، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الاستعداد والتحضير لمواجهة الهجوم الإيراني المحتمل.

ومن جانبهم، أوضح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن "واشنطن لا تعتقد، حتى ظهر يوم الثلاثاء، أن إيران حددت طبيعة ردها على إسرائيل"، بحسب الشبكة.

وكانت إيران اتهمت إسرائيل باستهداف هنية، في حين لم تؤكد "تل أبيب" أو تنفي مسؤوليتها عن العملية.

وعقّدت عملية اغتيال هنية المفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "قلق" بالفعل بشأن المفاوضات في ظل التهديد الوشيك بهجوم إيراني على إسرائيل، وفق الشبكة.

وأضاف بايدن أن "الأمر أصبح صعبًا.. سنرى ما ستفعله إيران.. وسنرى ما سيحدث، إذا كان هناك أي هجوم".