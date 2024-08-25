دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إلى اجتماع وزاري طارئ، في أعقاب التصعيد العسكري الحاصل بين "حزب الله" وإسرائيل، صباح اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي دعا "لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية".

وأشارت الوكالة، في بيان لها، إلى أن ميقاتي "وجه الدعوة أيضًا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء للحضور في سبيل المزيد من التشاور".

وأطلقت ميليشيا "حزب الله" مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، صباح اليوم، ردًّا على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر في بيروت الشهر الماضي.

وذكرت الميليشيا، في بيان لها، أنها أطلقت أكثر من 320 صاروخًا من طراز "كاتيوشا" على إسرائيل، وأصابت 11 هدفًا عسكريًّا.

وأضافت أن هذا القصف أكمل "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر، أحد كبار القادة العسكريين بالجماعة، لكن الرد الكامل سيستغرق "بعض الوقت".