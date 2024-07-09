وفاة تونسي في سجن إيطالي تثير جدلاً

أكّد ناشط تونسي مقيم في إيطاليا وفاة سجين تونسي يبلغ من العمر 20 سنة في أحد السجون الإيطالية، قبل 10 أشهر من انتهاء عقوبته، في ظروف وصفها بالغامضة.

وقال الناشط والنائب السابق في البرلمان التونسي مجدي الكرباعي إنه تمّ، يوم 4 يوليو الجارين إبلاغ العائلة بوفاة ابنها شادي بن ساسي، وذكرت إدارة السجن أنّه توفي منتحرًا، لكن العائلة تشكّك بهذه الفرضية، لا سيما مع تكرار مثل هذه الروايات من جانب السلطات الإيطالية حين يتعلق الأمر بوفاة تونسيين في السجون الإيطالية.

وقال الكرباعي، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" المحلية، إنّ لدى العائلة معطيات بأنّ ابنها تُوفي في ظروف مريبة، مشيرًا إلى أنّ "شادي" تعرّض لقطع إصبعه على يد شرطي في السجن، وأنّ هناك قضية مرفوعة في هذا الباب.

وبحسب الناشط التونسي فإنّه تتم متابعة الحادثة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الناشطة، وأنّه سيتمّ رفع دعوى قضائية للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

ويشار إلى أنّ شادي بن ساسي وصل إلى إيطاليا في سنّ الـ 11 من عمره، في رحلة هجرة غير نظامية، بحسي ما ذكرته وسائل إعلام تونسية.