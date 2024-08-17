نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 5 مسؤولين إسرائيليين أن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية أشارت إلى أن ميليشيا "حزب الله" وإيران خفضا مستوى التأهب في وحدات الصواريخ والقذائف الخاصة بهما.

وقال المسؤولون للصحيفة إن إسرائيل تعتقد الآن أن الرد الذي تقوده إيران - والذي تأخر بالفعل على ما يبدو عدة مرات - سيحدث في وقت لاحق.

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وحذر المسؤولون من أن تقييماتهم تتغير بسرعة نظراً لتسارع الأحداث، وأشاروا إلى أن المعلومات الاستخباراتية كانت تتغير بشكل متكرر، وأنه "من المعروف أن إيران وحزب الله يقيمان الموقف باستمرار".

كذلك نقلت لاصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين وإسرائيليين أن من المتوقع أن تؤجل إيران ردها المرتقب على إسرائيل، وذلك "لمنح الوسطاء الوقت الكافي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة".