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العالم العربي

البيت الأبيض يكشف عن فجوات بين إسرائيل وحماس حول اتفاق التهدئة

البيت الأبيض يكشف عن فجوات بين إسرائيل وحماس حول اتفاق التهدئة
جون كيربيالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
08 يوليو 2024، 10:16 م

كشف البيت الأبيض، الاثنين، عن وجود اثنين من المسؤولين الأمريكيين حالياً في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين، إنه ما تزال هناك فجوات بين الجانبين، وفق "رويترز".

وأضاف كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكجورك، موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين.

وتابع كيربي أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة، مكملاً:"ما تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفيْ الطرفين، لكننا لم نكن لنرسل فريقاً إلى هناك إذا كنا لا نظن أن لا فرصة لنا هناك".

وأردف: "نحاول سد هذه الفجوات قدر استطاعتنا".

وتخلت حماس، الأسبوع الماضي، عن مطلبها المتمثل في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار أولاً قبل أن توقع الحركة أي اتفاق.

لكن مصدراً من حماس قال لوكالة "رويترز"، السبت، إن الحركة قالت عوضاً عن ذلك إنها ستسمح للمفاوضات بتحقيق ذلك على مدى المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع.

ودفع التحرك مسؤولاً من فريق المفاوضين الإسرائيليين إلى أن يقول إن هناك فرصة حقيقية لإبرام اتفاق.

ويصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الاتفاق لا بد ألا يحول دون استئناف إسرائيل القتال حتى تحقيق أهدافها في الحرب. ومنذ اندلاع الحرب، تعهد بالقضاء على حماس.

أمريكاالبيت الأبيضحماسإسرائيلحرب غزةطوفان الأقصى

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