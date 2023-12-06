القوات الأمريكية تصد هجوما بمسيرة مفخخة شمال العراق

تعرضت قوات أمريكية في قاعدة حرير بمدينة أربيل شمال العراق، ظهر اليوم الأربعاء، لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، حسبما ذكرت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز".

وأفادت المصادر، أن "القوات الأمريكية في قاعدة حرير، تعرضت لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة" لكن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية قامت بالتعامل مع الحادثة وأسقطت الطائرة خارج القاعدة.

ووفق المصادر، فقد سارعت القوات الأمريكية، لاتخاذ إجراءات مشددة، تحسبًا لتكرار مثل هذا النوع من الهجمات، حيث حلقت طائرات أمريكية فوق القاعدة لمتابعة ورصد الأجواء.

وكشف فصيل مسلح في العراق، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق بطائرة مسيّرة، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وكانت ميليشيات مسلحة عراقية هدّدت، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.