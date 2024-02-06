وزير الإعلام اللبناني لـ "إرم نيوز": فرق نيابية متناحرة تعطل انتخاب الرئيس

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، أن سبب الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، يتمثل في تعطيل النصاب، وهو السلاح الذي تستخدمه الفرق النيابية المتناحرة لتعطيل انتخابات الرئاسة.

ورجّح الوزير، في حوار مع "إرم نيوز"، أن يبقى زعيم "تيار المردة"، سليمان فرنجية، الأوفر حظًّا في انتخابات الرئاسة اللبنانية؛ لما يمتلكه من كتلة صلبة، لا تقل عن 50 نائبًا بالبرلمان، مضيفا أن "عدم جاهزية منافسيه تُعد نقطة قوة مهمة تدعمه".

ولفت المكاري إلى أن فرنجية قد يكون بحاجة إلى مزيد من أصوات النواب المسيحيين، رغم حصوله على تأييد عدد لا يُستهان به من النواب المسيحيين.

تهدئة الأوضاع

وعلى وقع زيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان، خصوصًا زيارة وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، وما يمكن أن تحمله على صعيد الانتخابات الرئاسية، قال الوزير إن "جميع زيارات المسؤولين الدوليين إلى بيروت منذ بدء أزمة غزة، تهدف بشكل أساسي إلى تهدئة الأوضاع على جبهة الجنوب، وليس مساعدة البلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية".

وأضاف المكاري أن "الأولوية لدى المجتمع الدولي هي الحفاظ على مصالح إسرائيل في المنطقة، وليس على المصلحة اللبنانية".