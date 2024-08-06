أكدت وسائل إعلام أن واشنطن تستعد لنشر سرب من الطائرات المعروفة بـ"الشبح" في منطقة الشرق الأوسط؛ تحسبًا للتوترات الجارية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول دفاعي أمريكي، أن الولايات المتحدة ستنشر سربًا يتألف من 16 إلى 24 طائرة من طراز "إف 22" المعروفة بـ"الشبح" في المنطقة هذا الأسبوع.

وارتفعت حدة التوترات في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في "حزب الله" المتحالف مع إيران.

ومع توعد كل من إيران وحماس و"حزب الله" إسرائيل بالرد، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنًا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

من جهتها نقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية عن نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لكل الاحتمالات".

وذكر فاينر أن "الهدف العام هو خفض حدة التوترات في المنطقة إلى جانب الردع وصد تلك الهجمات، وتجنب صراع إقليمي".

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي جديدة.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن عمليات النشر العسكرية الدفاعية الأمريكية الجديدة تأتي "لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة".