كشفت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، في بيان لها، أنها تعرضت للاختراق، وسط اتهامات لعملاء إيرانيين، وفق بيان للمتحدث باسم الحملة.

وأفادت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق السبت أنها تلقت رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل عمليات حملة ترامب، وفق شبكة "سي أن أن".

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ في بيان: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات 2024 وزرع الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية".

وأشار تشيونغ إلى تقرير حديث نشرته شركة ميكروسوفت قال إن عملاء إيرانيين كثفوا محاولاتهم للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومراقبتها من خلال إنشاء منافذ إخبارية مزيفة تستهدف الناخبين الليبراليين والمحافظين ومحاولة اختراق حملة رئاسية لم يتم ذكر اسمها.

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وقال تشيونغ: "في يوم الجمعة، وجد تقرير جديد من ميكروسوفت أن قراصنة إيرانيين اخترقوا حساب "مسؤول رفيع المستوى" في الحملة الرئاسية الأمريكية في يونيو/حزيران 2024، وهو ما يتزامن مع التوقيت القصير لاختيار الرئيس ترامب لمرشح لمنصب نائب الرئيس. يأتي هذا بعد تقارير حديثة عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس ترامب في نفس وقت مأساة بتلر، بنسلفانيا".

وأضاف تشيونغ: "يعلم الإيرانيون أن الرئيس ترامب سيوقف حكمهم الإرهابي تمامًا كما فعل في أول أربع سنوات له في البيت الأبيض. إن أي وسيلة إعلامية أو إخبارية تعيد نشر وثائق أو اتصالات داخلية تنفذ أوامر أعداء أمريكا وتفعل بالضبط ما يريدونه".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت إيران مسؤولة عن الاختراق، ولا يذكر تقرير ميكروسوفت ما إذا كانت طهران قد نجحت في ذلك.