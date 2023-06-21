مسؤول سوري رفيع يعلق على علاقات بلاده مع قطر

وأوضح أن "إعادة العلاقات بين بلاده وتركيا تتطلب التزام أنقرة بتفاهمات أستانة، وخاصة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، والإقرار بسحب قواتها من الأراضي السورية وفق جدول زمني واضح ومحدد والبدء بتنفيذ هذا الانسحاب فعلاً.. لا يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية بين دولتين تحتل إحداهما أراضي الأخرى".

وأضاف أن "حديث الأمريكيين اليوم عن تشكيل تنظيمات إرهابية جديدة يهدف لإطالة أمد الأزمة في سورية، لكن مصير هذا التنظيم سيكون الزوال كسابقيه لأن المشروع بالأساس سقط".

وبشأن موضوع اللاجئين وعودتهم أكد المسؤول السوري أن "هذا الموضوع من أكثر الصفحات المؤلمة بالنسبة لسورية لأنها خسرت الكثير من كوادرها وشبابها جراء هذه الحرب، لذلك اتخذت الكثير من الإجراءات من مراسيم عفو وإجراءات إدارية لتسهيل هذه العودة، لكن للأسف هناك دول تتباكى على اللاجئين وتفرض إجراءات اقتصادية غير شرعية على سورية وتستمر باستغلال معاناة هؤلاء اللاجئين خدمة لأجنداتها، فهي تتحمل المسؤولية الأولى عن هذا الوضع كما تعرقل عملية إعادة الإعمار اللازمة لتحقيق هذه العودة".