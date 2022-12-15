مقتل جندي أيرلندي من قوات "حفظ السلام" في لبنان

قالت قوات الدفاع الأيرلندية، في بيان، إن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" قتل في لبنان مساء الأربعاء، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل 8 جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

ولم يصب الأربعة الباقون بأذى، بحسب البيان الذي نقلته وكالة "رويترز".