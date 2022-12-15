مقتل جندي أيرلندي من قوات "حفظ السلام" في لبنان
قالت قوات الدفاع الأيرلندية، في بيان، إن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" قتل في لبنان مساء الأربعاء، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل 8 جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.
وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.
ولم يصب الأربعة الباقون بأذى، بحسب البيان الذي نقلته وكالة "رويترز".
وقالت قوات الدفاع الأيرلندية "نؤكد ببالع الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية" وأضافت أن تحقيقا مستفيضا سيبدأ.
وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن إشكالا وقع مساء الأربعاء، في منطقة العاقبية بجنوب لبنان بين أهالي المنطقة وقوة من "اليونيفيل"، وذلك إثر اعتراض الأهالي على مسار الدورية، وعلى الفور، سمع صوت إطلاق نار في المنطقة، فيما تعرضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث في أثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال، ما أدى إلى انقلابها، وجرح عناصرها.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأيرلندي سايمون كوفيني، الموجود في نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه سيلتقي بالأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في وقت لاحق من اليوم الخميس، لمناقشة الحادث.
وقال الرئيس الأيرلندي مايكل دي. هيجينز في بيان "نحن، كشعب، فخورون جدا بسجلنا المتواصل في حفظ السلام مع الأمم المتحدة.. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أبدا مخاطر هذا العمل".