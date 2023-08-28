سقوط مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الإثنين، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة، ونجاة طاقمها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، قوله إن طائرة من نوع "تورنيدو" سقطت أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأكد المالكي، "نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة"، مبينا أنه "لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة".

وأشار إلى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الحادث".