فرنسا تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشأن لبنان.. وبريطانيا تعبر عن قلقها

دعت فرنسا الإثنين، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لبحث الوضع بلبنان، في وقت عبرت فيه بريطانيا عن "قلقها العميق" إزاء التصعيد بين ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان-نويل بارو إنّ "فرنسا تدعو الأطراف، وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنّب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمّرا للجميع، بدءا بالسكان المدنيين. لهذا السبب، طلبتُ عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع"، بحسب "فرانس برس".

من جهته، عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن "قلقه العميق" إزاء إطلاق صواريخ وضربات جوية في لبنان وإسرائيل، وما أسفر عنها من سقوط مدنيين.

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وقال لامي في منشور على إكس "أكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين، وهو ما سأؤكده عندما ألتقي وزراء مجموعة السبع الليلة"، بحسب "رويترز".

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الإثنين إلى 492 قتيلًا وأكثر من 1645 جريحًا، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.