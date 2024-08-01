كشفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الخميس، تفاصيل عن هوية المستشار الإيراني "ميلاد بيدي"، الذي لقي مصرعه في الغارة التي نفذتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، والتي استهدفت فيها القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وذكرت وكالة أنباء "مشرق نيوز" الأمنية، أن ميلاد بيدي المستشار العسكري الإيراني من عناصر قوات فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري، وكان يقيم في مكتب التنسيق التابع للحرس الثوري وحزب الله في الضاحية الجنوبية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم التأكد من مقتل ميلاد بيدي الليلة الماضية، وتم التعرف على جثته والتأكد منها ظهر يوم الأربعاء"، مضيفة أن "ميلاد كان من عناصر فيلق القدس وهو ابن شهيد".

لكن الوكالة المقربة من الجهاز الأمني التابع للحرس الثوري لم تكشف عن هوية والد ميلاد الذي وصفته بأنه "شهيد".

والثلاثاء الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي، اغتياله القيادي بميليشيا حزب الله اللبنانية فؤاد شكر (سيد محسن) في غارة مركزة شنَّها الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها الجيش الإسرائيلي، أغارت طائرات حربية على بيروت، وقضت على المدعو فؤاد شكر، وكنيته سيد محسن".