واشنطن: هناك فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، "إن هناك فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الرهائن"، لكنه قال إن هناك عملاً كبيراً يتعين القيام به فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، ومن غير المرجح أن يتم إبرام اتفاق في غضون أيام.

وأشار المسؤول إلى أن حركة "حماس" تبنت تعديلا كبيرا للغاية في موقفها إزاء اتفاق محتمل مع إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وعبر المسؤول في حديث للصحفيين عبر الهاتف عن الأمل في أن يحرك رد حماس العملية للأمام، مضيفا أنه قد يوفر الأساس لإبرام اتفاق يتعلق بالرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وكان مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، قال اليوم الخميس، إن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وتعقيبا على مقترح منقح قدمته الحركة عبر وسطاء إلى الحكومة الإسرائيلية، قال المصدر: "المقترح الذي طرحته حماس يتضمن تقدما مهما للغاية".