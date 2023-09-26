السعودية توافق على إشراف أوسع للطاقة الذرية على أنشطتها النووية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن السعودية ستوافق على إشراف ورقابة أكبر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أنشطتها النووية المستقبلية.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة "ربما تساعد في تسريع المفاوضات مع الولايات المتحدة لإقامة عملية تخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة، وذلك في إطار اتفاق تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل".

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال خلال اجتماع المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن بلاده ستلغي اتفاقية الرقابة الأساسية مع الوكالة وستقوم عوضًا عنها باعتماد اتفاقية الضمانات الشاملة، التي تمنح المفتشين صلاحيات أوسع بكثير لتفتيش الأنشطة النووية.

وأضاف الوزير، أن المملكة بصدد تأسيس اتفاقية ضمانات تتبع خلالها "أفضل الممارسات والتجارب الدولية" حسب تعبيره.

وذكرت الصحيفة، أن "من شأن الخطوة منح المجتمع الدولي ضمانات أكبر على أي منشأة نووية تعتزم الرياض افتتاحها، وستدير برنامجًا نوويًّا سلميًّا، ولن تنخرط في أي محاولات لإنتاج الوقود النووي اللازم لإنتاج قنبلة نووية".

وكانت "وول ستريت جورنال" أفادت الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأمركية، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون مع إدارة بايدن على مقترح لإقامة عملية لتخصيب اليورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية، في إطار صفقة ثلاثية معقدة للتوصل إلى علاقات دبلوماسية رسمية بين الرياض وتل أبيب.

إلى ذلك، تمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات ضغوطًا على السعودية، لتحديث اتفاقية الإشراف والرقابة الخاصة بها، في وقت تظهر فيه المملكة بصورة أكبر نيتها امتلاك برنامج نووي سلمي.

من جانبه، قال المحلل المختص بالطاقة في مجموعة (يورو-آسيا) للاستشارات ومقرها واشنطن جريغوري برو، للصحيفة، إن "اعتماد السعودية لاتفاقية الضمانات الشاملة هو مؤشر على جديتها تجاه تطور برنامج نووي على الرغم من عدم توصلها لاتفاق مع واشنطن بهذا الشأن بعد".

وأضاف برو: "لكن القرار جاء لضمان المزيد من الشفافية حول برنامجها، والتأكد من أنه مدني بحت".

يشار إلى أنه في العام 2009، طبقت السعودية "بروتوكول الكميات الصغيرة" الذي يعود لحقبة السبعينيات، وتستخدمه الوكالة مع الدول التي ليس لديها برامج نووية نشطة.

وبموجب البروتوكول، السعودية غير ملزمة بالسماح للوكالة الذرية بإجراء أي عمليات تفتيش على أراضيها، فضلًا عن إعفائها من بعض متطلبات الإبلاغ عن أنشطتها النووية.

فيما يصار إلى إلغاء البروتوكول تلقائيًّا في حال قيام الدولة بإدخال مواد نووية إلى إحدى منشآتها، وهي الخطوة التي لم يتخذها السعوديون بعد، وفق ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية