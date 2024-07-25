تمسك حزب الدستور الحرّ، الذي ترأسه عبير موسي، بتقديم طلب ترشح الأخيرة للانتخابات الرئاسية في تونس، المُقرر إجراؤها من الـ29 من شهر تموز/يوليو الجاري إلى الـ10 من شهر آب/أغسطس المُقبل، رغم رفض الطلب أكثر من مرة.

وقال علي البجاوي عضو المكتب السياسي للحزب، رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي، إنّ "ملف مرشحتهم يواجه صعوبات خارجة عن نطاق اللجنة والمكتب السياسي وهيئة الدفاع".

وبين لموقع "موزاييك" المحلي، أنّه تمّ التقدّم بطلب التوكيل للقضاء مثلما نصّت على ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأمر الترتيبي الخاصّ بها، إلا أنّه رُفِض، كما تمّ التقدّم بطلب سحب الاستمارة، إلا أنّه أيضا قوبل بالرفض أيضًا.

وأشار البجاوي إلى أن "إجراء تقديم مطلب الترشح أصبح مستحيلا بهذا الرفض"، مؤكدًا أنه "رغم عدم استكمال النواقص؛ بسبب إجراءات الهيئة سنقدّم الطلب"، كما بين أنّ "إجراء الهيئة لا يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين".

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من جهته، أكد كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، أن الحزب لن يرشح سوى الأخيرة للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن "موسي ستقول كلمتها حول هذه الانتخابات من وراء القضبان".

وقررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أخيرًا، تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد موسي، بسبب تصريح إعلامي أدلت به حول الهيئة، إلى جلسة يوم الـ29 من شهر تموز/يوليو الجاري مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.