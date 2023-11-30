الجنود الرهائن في غزة.. مأزق إسرائيلي في الصراع مع حماس

تطرح قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مسألة شائكة وحساسة في الدولة العبرية، حيث لكل عائلة تقريبا فرد يخدم في الجيش.

واحتجز مقاتلو حماس بحسب الجيش الإسرائيلي 240 رهينة بينهم جنود اقتادوهم إلى قطاع غزة، خلال هجومهم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتم حتى الآن إطلاق سراح 72 رهينة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من المعتقلين الفلسطينيين، بموجب اتفاق الهدنة السارية منذ الجمعة، غير أن الجنود يطرحون صعوبة خاصة في المفاوضات الجارية بشأن عمليات التبادل.

المدير المشارك لمرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة جان جوريس في باريس، ديفيد خلفة، أكد أنه في الدولة العبرية "كل عائلة لديها أخ وأخت وابن عم في الخدمة العسكرية".

وقال خلفة إن "إسرائيل قامت وسط صخب الحرب ولعب الجيش دورا حاسما في إنشاء الدولة وحماية أراضيها وبقائها في بيئة معادية"، مشيرا إلى وجود "رابط يكاد يتعذّر قطعه بين المجتمع المدني الإسرائيلي والدولة والجيش، مع تقارب أخلاقي وعاطفي كبير للغاية".

وقالت وكالة "فرانس برس" إنه وفي غياب بيانات رسمية دقيقة، فإن من بين المخطوفين ما لا يقل عن 11 جنديا بينهم أربع نساء، فضلا عن حوالي أربعين رجلا في سن الانتساب إلى قوات الاحتياط.