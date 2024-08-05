كشف عضو تحالف "نبني"، السياسي العراقي علي الفتلاوي، اليوم الإثنين، تواجد مجموعة من العراقيين ممن وصفهم بـ"المرتزقة" يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن "المعلومات التي وفرتها الأجهزة العراقية الاستخبارية المختصة كشفت عن وجود مجموعة من العراقيين يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة، وتم رصد هؤلاء عبر أدلة دامغة تفيد باشتراكهم في عمليات إبادة ضد الفلسطينيين في غزة".

وأضاف أن "الأجهزة الاستخبارية العراقية بدأت بعملية بحث وتحرٍّ لمعرفة وتحديد هويات هذه المجموعة ومعرفة كيف تم تجنيدهم ووصولهم إلى تل أبيب للمشاركة في الحرب ضد قطاع غزة"، واصفاً هؤلاء بـ "المرتزقة".

ولم يكشف عن هوية ومرجعيات هذه العناصر.

وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود مقاتلين ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما لم تكن الحادثة الأولى لقتال "عراقيين" خارج البلاد.

وكشف في وقت سابق عن مشاركة مجاميع من العراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية، منهم من يقاتل إلى جانب الجيش الروسي، ومقاتلين يقاتلون على الجانب الآخر ضمن صفوف الجيش الأوكراني.