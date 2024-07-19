أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر السبت، أنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بشأن الهجوم الذي شهدته تل أبيب، ووقع قرب السفارة الأمريكية، وقال أوستن: "على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا، فإنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأمريكيين"، بحسب وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة سيناريوهات الرد الإسرائيلي المتوقع بعد استهداف تل أبيب

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "مسيرة كبيرة بعيدة المدى" استهدفت وسط تل أبيب في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، بهجوم تبنته مليشيا الحوثي.

وكشفت لقطات من الموقع، أضرارًا واضحة في بناية قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب.

كما أظهرت زجاجًا مكسورًا متناثرًا على الأرصفة، بينما تجمعت حشود حول الموقع الذي طوقته الشرطة، وفق وكالة "رويترز".