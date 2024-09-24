الصين تدعم لبنان وتندد بالهجمات الإسرائيلية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الاثنين، إن الصين تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته، وتندد بشدة بالانتهاكات بعد الغارة الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الوزيرين اجتمعا في نيويورك حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الموقف في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات جوية على مواقع لميليشيا حزب الله اللبنانية أمس الاثنين قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل 492 شخصًا، ودفعت عشرات الآلاف للفرار إلى مواقع آمنة، وذلك في أعنف يوم يشهده لبنان خلال عقود، بحسب "رويترز".

وأشار وانغ إلى أنه مهما تغير الوضع، فإن الصين ستستمر في الوقوف "إلى جانب العدالة، وإلى جانب الأشقاء العرب بما في ذلك لبنان".

ونقل البيان عن الوزير الصيني قوله "إننا نتابع عن كثب تطورات الوضع الإقليمي، وخاصة ما وقع أخيرًا في لبنان من انفجار لأجهزة اتصالات، ونعارض بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين".

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وأضاف أن الصين تعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط، وستواصل العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

ولفت وانغ إلى أن محاربة العنف بالعنف لن يحل المشاكل في الشرق الأوسط، بل سيتسبب في كوارث إنسانية كبرى.

وأضاف أن موقف الصين هو وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب الكامل للقوات من أجل تنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.