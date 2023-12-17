شركات شحن عملاقة تتجنب عبور البحر الأحمر.. ماذا يحدث؟
أعلنت شركات شحن عملاقة، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وهو ممر تجاري رئيس، بعد هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن.
وقالت شركات ميرسك الدنماركية، وهاباغ-لويد الألمانية، و"سي أم آ سي جي أم" الفرنسية، و"إم إس سي" الإيطالية السويسرية، إن سفنها لن تستخدم البحر الأحمر "حتى إشعار آخر"، أو حتى الإثنين على الأقل أو "حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمنا".
والبحر الأحمر هو "طريق البحر السريع" الذي يربط المتوسط بالمحيط الهندي، ويمر عبره حوالي 20 ألف سفينة سنوياً.
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت ميليشيا الحوثي هجماتها قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا ويمر عبره 40% من التجارة الدولية.
وحذرت ميليشيا الحوثي من أنهم سيستهدفون السفن المبحرة قبالة سواحل اليمن والتي لها صلات بإسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي رداً على الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأسقطت سفن حربية أمريكية وفرنسية عدة صواريخ وطائرات مسيّرة أثناء قيامها بدوريات في المنطقة.
كما أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند" أسقطت "ما يعتقد أنها مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر" ليل الجمعة السبت.
وأعلن ميليشيا الحوثي، الجمعة، أنهم نفذوا "عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم".
ووفق القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، تعرضت سفينة "إم إس سي ألانيا" للتهديد فقط ولم يتم استهدافها بأسلحة، بينما أصيبت "إم إس سي بالاتيوم 3" بأحد صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون.
الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح
وأكدت مجموعة "إم إس سي" في بيان السبت عدم إصابة أي من أفراد طاقمها وأن السفينة نفسها تعرضت "لأضرار محدودة بسبب اندلاع حريق".
وأضافت: "بسبب هذا الحادث وحفاظا على حياة وسلامة بحارتنا، وحتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمنا، لن تعبر سفن إم إس سي قناة السويس"، بوابة دخول وخروج السفن المارة عبر البحر الأحمر.
وتابعت: "سيتم إعادة توجيه بعض السفن لتمر عبر رأس الرجاء الصالح" في أقصى جنوب أفريقيا.
وسيؤدي هذا الالتفاف على أفريقيا إلى إطالة مسار الرحلات بشكل كبير، وطلبت الشركة من زبائنها "إظهار التفهم في هذه الظروف الخطيرة".
وفي اليوم نفسه، قررت شركة النقل البحري الفرنسية الرائدة "سي أم آ سي جي أم"، "الطلب من كل سفن حاويات (سي أم آ سي جي أم) في المنطقة التي يفترض أن تمر في البحر الأحمر التّوجه إلى مناطق آمنة"، أو عدم مغادرة المياه التي تعدّ آمنة "بأثر فوري وحتى إشعار آخر".
وأضافت مبررة قرارها: "الوضع مستمر في التدهور والمخاوف الأمنية تتزايد".
وفي مذكرة مؤرخة في 7 ديسمبر، قالت الباحثة نعوم ريدان من "معهد واشنطن" إن تجنب البحر الأحمر والالتفاف على أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، يطيل أمد رحلات السفن أسبوعين.