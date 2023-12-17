شركات شحن عملاقة تتجنب عبور البحر الأحمر.. ماذا يحدث؟

أعلنت شركات شحن عملاقة، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وهو ممر تجاري رئيس، بعد هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت شركات ميرسك الدنماركية، وهاباغ-لويد الألمانية، و"سي أم آ سي جي أم" الفرنسية، و"إم إس سي" الإيطالية السويسرية، إن سفنها لن تستخدم البحر الأحمر "حتى إشعار آخر"، أو حتى الإثنين على الأقل أو "حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمنا".

والبحر الأحمر هو "طريق البحر السريع" الذي يربط المتوسط بالمحيط الهندي، ويمر عبره حوالي 20 ألف سفينة سنوياً.