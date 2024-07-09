أكد مصدر مصري أن وفوداً من مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل ستلتقي في الدوحة غدا الأربعاء؛ من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري "رفيع المستوى" أن الوفد الأمني المصري يتجه غدًا إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل؛ للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاقًا حول كثير من النقاط، وأن المفاوضات ستتواصل غدًا في الدوحة والقاهرة بعد غدٍ.

وأوضح المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وكان وفد أمريكي برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، قد وصل إلى القاهرة، للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة في غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن هناك "تقدمًا كبيرًا" في المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.