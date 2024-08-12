جاء تعيين الدكتور نظير عياد مفتياً جديداً للديار المصرية، الأحد، لينهي حقبة طويلة كان سلفه شوقي علام على رأس مؤسسة الإفتاء المصرية العريقة.

واختارت الرئاسة المصرية، بتوصية من شيخ الأزهر، نظير عياد، ليكون عنوان مرحلة جديدة لدار الإفتاء، بعد 11 عاماً كانت دار الإفتاء خلالها بقيادة شوقي علام المفتي السابق الذي تولى منصبه عام 2013.

من هو نظير عياد؟

المفتي الجديد هو نظير محمد محمد نظير أمين عام "مجمع البحوث الإسلامية" وأستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية "الدراسات الإسلامية والعربية" للبنات في "كفر الشيخ".

وحصل نظير على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو/أيار عام 1995، ثم تابع رحلته العلمية ليحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.

وتدرج عياد في السلم الأكاديمي، حيث عمل كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتى انتقل منها إلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في فرع جامعة "كفر الشيخ" ليعمل كأستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة، وحصل بعد ذلك على درجة الأستاذية عام 2016.

وكان للمفتي الجديد العديد من المهام والأنشطة الأخرى، منها عضوية في "المنظمة العالمية لخريجي الأزهر"، وعضوية "اللجنة النقابية للعاملين بالبحث العلمي" في الأزهر الشريف، وعضوية "بيت العائلة المصرية"، و"فريق حماية البيئة" و"مكافحة الإدمان" بوزارة الشباب.

وكان لعياد كذلك إسهامات علمية أخرى، فقد أثرى المجلات العلمية بالكثير من المؤلفات التي تزيد على 30 مؤلفًا في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف وبعض العلوم والفنون الأخرى.

وحضر عياد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها، كما قام بالتدريس في بعض الجامعات الخارجية، في ليبيا والسعودية، وناقش وأشرف على ما يقرب من 35 رسالة ماجستير ودكتوراه.

وحصل نظير على العديد من الجوائز والشهادات في المجال العلمي داخل مصر وخارجها؛ إذ كُرّم من قبل جامعتيْ "الأزهر" و"6 أكتوبر" في مصر، وجامعة "الأسمرية" في ليبيا، وجامعة "الطائف" في السعودية، وكرمته كذلك القنصلية المصرية في جدة.