انتقد عضو البرلمان العراقية سجاد سالم، "الحشد الشعبي"، واصفًا إياه بـ"الكيان المنعزل" عن جسد الدولة، في انتقاد علني نادر للميليشيا المسلحة.

وقال خلال لقاء متلفز إن "هيئة الحشد الشعبي تعامل نفسها على أنها كيان منعزل عن الدولة العراقية، لذلك فإن السياق الوظيفي في هيئة الحشد الشعبي يختلف عن باقي مؤسسات الدولة، وذلك يسبب خللاً في الضمان الوظيفي، وضمان حق منتسبي هيئة الحشد الشعبي".

ومن النادر أن يتحدث نائب عراقي بكل وضوح عن سلبيات داخل هيكل الحشد الشعبي، وإدارته المالية، وعلاقته بجسد الدولة والحكومة.

وأضاف النائب، أن "وزارة المالية لا تمتلك لوائح بأسماء منتسبي الحشد الشعبي، وأن الأخير تسلّم الأموال بصورة قطعية، ويقوم بتوزيعها على منتسبيه، بطريقة خاصة تختلف عن كل موظفي ومنتسبي الدولة".

يذكر أن الحشد الشعبي في العراق تم تأسيسه، العام 2014، بعيد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل، فيما تشكل من مجموعة من الفصائل المسلحة التي تدين غالبيتها بولائها لإيران، على رأسها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والنجباء، وبدر، وغيرهم.