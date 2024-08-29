أحد رموز "بن علي".. القضاء التونسي يعيد "الزنايدي" إلى السباق الرئاسي

قضت المحكمة الإدارية في تونس، بقبول الطعن المقدم من المترشح منذر الزنايدي؛ الذي كان أحد أبرز رموز الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وبموجب قرار المحكمة، فإن الرجل الذي تولى عدداً من المناصب الوزارية منذ 1994 وحتى مغادرة بن علي البلاد عام 2011، سيعود إلى سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب موقع "موزاييك" المحلي،"أكّد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعّهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قضت اليوم الخميس بقبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض الحكم الابتدائي، وإلغاء قرار هيئة الانتخابات".

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وكانت المحكمة الإدارية في تونس، قد رفضت الأحد الماضي الطعن المقدم من الناشطين السياسيين منذر الزنايدي وعبير موسي المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحهما للانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي السياق ذاته أيدت المحكمة الإدارية في تونس، الثلاثاء، طعنًا تقدم به السياسي عبد اللطيف المكي؛ ما يسمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدر قضائي وآخر حزبي.

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وكانت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" قد رفضت، في وقت سابق، 14 ملف ترشحٍ للانتخابات الرئاسية من مجموع 17 ملفًا.

وأعلنت المحكمة الإدارية، في وقت سابق، أنها تلقّت 7 طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الأول من التقاضي.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية، هم زهير المغزاوي، والعياشي الزمال، والرئيس الحالي قيس سعيد.