تزايدت الدعوات الصادرة من دول المنطقة والعالم إلى مواطنيها؛ لحثهم على مغادرة الأراضي اللبنانية فورًا، وسط مخاوف من اشتعال حرب إقليمية متعددة الأطراف.

ويترقب العالم هجومًا إيرانيًا واسعًا على إسرائيل كرد انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران قبل أيام.

وفي ظل ذلك الترقب، دعت كل من تركيا واليابان، اليوم الاثنين، مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورًا إذا لم تكن هناك ضرورة لبقائهم، في ظل احتمال تدهور الوضع الأمني هناك.

وقالت الوزارة التركية في بيان إن "على الأتراك الموجودين في لبنان توخي الحذر، وعدم الوُجود في محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل إلا للضرورة".

وأضافت: أنه "يتعين على من لا توجد ضرورة لبقائهم في لبنان، أن يغادروا، فلا يزال يتم تسيير رحلات جوية تجارية".

وفي وقت سابق، الأحد، حثت فرنسا وإيطاليا، مواطنيهما في لبنان على المغادرة، على خلفية احتمالات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.