ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إسرائيل ستُغلق معبر كرم أبو سالم وتوقف ما يُسمى "المحور الإنساني" شرق ‫مدينة رفح، بسبب "إطلاق قذائف على جيشها".

وأطلق مسلحون فلسطينيون قذيفة من نوع "آر بي جي" باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق محافظة رفح في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، دون الإشارة لوقوع إصابات.

وأكملت الصحيفة أن المساعدات الإنسانية ستتوقف عن الدخول إلى جنوب القطاع من الآن، بينما هي متوقّفة عن الدخول للشمال منذ عدة أشهر.

ومن شأن إغلاق المحور الإنساني شرق مدينة رفح أن يمنع مئات المرضى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال، من الخروج لتلقي العلاج من أجل إنقاذ حياتهم.

وكان من المقرر خروج دفعة من الأطفال بتاريخ 29 يوليو/ تموز الفائت، يقدر عددها بـ 150 طفلاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ خروجهم على خلفية أحداث مجدل شمس الأخيرة في الجولان السوري.