قُتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين، وأُصيب سبعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة عقابا بمحافظة طوباس بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة عقابا، وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن القتلى هم شاب يبلغ من العمر 36 عاما، وآخران يبلغان من العمر 19 عاما، وفتى يبلغ من العمر 14 عاما.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة، أحدهم بالرأس والآخر بالصدر والثالث بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

وأضافت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية، أن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات عسكرية إسرائيلية.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي. بحسب وكالة "رويترز".