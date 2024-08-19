أعلنت ميليشيا تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إفشال محاولة تسلل إسرائيلية إلى منطقة حرش "حدب عيتا" في جنوب لبنان.

وقال التنظيم في بيان مقتضب، إنه "بعد رصد ومتابعة تم كشف محاولة تسلل مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى حرش حدب عيتا".

وأضاف أنه "تم التصدي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية لمحاولة التسلل وإيقاع إصابات مؤكدة بينهم وإجبارهم على التراجع".

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق، استهداف عدة مواقع إسرائيلية، في إطار التصعيد المتبادل مع الجيش الإسرائيلي.

وفي بيانات منفصلة، أعلن الحزب استهداف "مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا، وتجهيزات تجسسية في موقع مسكاف عام".

واستهدف الحزب أيضاً "موقع زبدين وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا"، إضافة لاستهداف "موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية".

غارات إسرائيلية

وردًا على استهدافات الميليشيا اللبنانية، شنت إسرائيل غارات جوية، ليل الأحد، استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون"، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف كذلك بلدة "بيت ليف"، ما تسبب بتدمير أحد المنازل دون وقوع إصابات، كما تم استهداف منزل في حي "الحمامير" ببلدة "حولا"، ما ألحق أضراراً كبيرة بالممتلكات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، ليل الأحد، إن الجيش "هاجم منصة أطلِقت من خلالها قذائف صاروخية باتجاه منطقة الجليل الأعلى".

وأضاف أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على منصة لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لميليشيا حزب الله في منطقة قبريخا، جنوب لبنان".