الإعلامي قصي شفيق: بيان فصلي من الجامعة كُتب تحت التهديد

كشف الإعلامي والأكاديمي العراقي، قصي شفيق، أن بيان فصله من الجامعة "سياسي"، وقد كُتب تحت تهديد وزارة التعليم العالي.

وأوضح الأكاديمي العراقي، أن فصله من جامعة الإسراء الأهلية في بغداد جاء بعد انتقاد وجهه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الجامعة كتبت البيان تحت تهديد ووعيد وزارة التعليم.

وقال شفيق، لـ "إرم نيوز" إن "الوزارة فتحت تحقيقاً مع جامعة الإسراء، دفعت الجامعة لإصدار بيان موجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرها تعتذر فيه منهما عن النقد الذي وجهته للوزارة، الذي كان نقداً علمياً أكاديمياً عن تراجع مستوى التعليم العالي في العراق، وكيف أصبحت الجامعات العراقية خارج التصنيف الدولي".

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وأضاف أن "وزير التعليم العالي نعيم العبودي، هدد جامعة الإسراء الأهلية، واستدعى رئيس الجامعة للتحقيق معه"، مؤكداً "اتخاذ الجامعة قرار فصلي من الجامعة والتدريس فيها".

ويعد الإعلامي قصي شفيق، واحداً من أشهر مقدمي البرامج السياسية في العراق، وعُرف عنه انتقاده الحاد للوضع القائم في العراق، والكشف عن ملفات الفساد، وتعرض لعشرات الدعاوى القضائية من مسؤولين حكوميين من ضمنهم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وكان، شفيق، قد كتب منشوراً على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن خروج جامعة بغداد من التصنيف الدولي، مؤكداً أن أسباب تراجع الجامعات العراقية يعود إلى معادلة الوزارة للشهادات التي يتم استحصالها من إيران، وغيرها من الجامعات غير الرصينة.

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وأضاف شفيق في منشوره عدداً من الأسباب، منها "منح الطلبة الراسبين حق العبور"، وختم بانتقاد وزير التعليم العالي نعيم العبودي، الذي تسلم المنصب ضمن حصة حركة عصائب أهل الحق، التي ينتمي إليها العبودي.

وكانت محكمة الإعلام والنشر قد قضت في مارس/ آذار الماضي 2024 على، شفيق، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، ومنعه من الظهور الإعلامي لمدة ثلاث سنوات، على إثر دعاوى تشهير وقذف رُفعت ضده من قبل مسؤولين في السلطة العراقية.