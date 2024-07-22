قالت القناة العبرية "12" إن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، أرسل رسالة سرية إلى إسرائيل، قبل أسابيع قليلة من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تضمنت "تحذيرًا غامضًا" من حرب متوقعة بسبب قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير للقناة، إن الرسالة كانت تقول: "من المتوقع اندلاع تصعيد في السجون، وفي قضية الأسرى".

ولم يحدد التقرير هوية الشخص الذي نقل السنوار إليه الرسالة أو الطريقة التي نقلت فيها.

وأوضحت القناة "12" أن الرسالة لم توجه تحذيرًا محددًا بشأن هجوم وشيك، لكنها "تكشف معلومات دراماتيكية لأحداث 7 أكتوبر".

وكما جاء في التقرير، فهم المسؤولون الإسرائيليون على الفور رسالة السنوار بأنها لا تشير إلى العنف والاضطرابات بين السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، بل إلى إسرائيليين تقول الحركة إنها تحتجزهم منذ سنوات في غزة.

واعتُبرت رسالة السنوار "حساسة للغاية" ولم يتم تداولها إلا بشكل محدود للغاية في المستويات السياسية والأمنية.

وذكر التقرير التلفزيوني أنها مُنحت "أعلى تصنيف أمني ممكن.. ولم يُسمح إلا لقلة قليلة من الناس" بالاطلاع عليها، وحظيت بمناقشات واسعة من المخابرات والجيش الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "اطّلعا على هذه المناقشات".

وكانت خلاصة هذه المناقشات أن السنوار كان بالفعل يشير إلى الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بحسب التقرير.

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وقالت القناة العبرية إن إسرائيل "لم تفسر الرسالة على أنها تحذير قبل هجوم"، على الرغم من أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تمتلك في أيديها مواد تتعلق بخطط هجوم حماس، كما ورد على نطاق واسع في الأشهر التي تلت 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد التقرير أنه "لا أحد" كان قادرًا على تفسير سبب رغبة السنوار في نقل هذه الرسالة بشكل قاطع.

ولكن هناك من يتكهن بأن زعيم حماس في القطاع ربما كان يتعامل مع قضيتين متزامنتين، كما جاء في التقرير، التخطيط للهجوم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي الوقت نفسه محاولة تعظيم المفاوضات والاتصالات الجارية التي قيل إنها كانت تتقدم، في ذلك الوقت، بشأن الإسرائيليين الأربعة في غزة.

وبعيدًا عن التكهنات، فإن النتيجة النهائية، وفقًا لتقييم القناة 12، هي أن رسالة السنوار "لم يتم تفسيرها بشكل صحيح".