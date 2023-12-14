مستقبل غزة.. ما الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد الحرب؟

تباينت الآراء السياسية بشأن الخيارات المتعلقة بمستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، والتي قد تحظى بقبول جميع الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية، بعد سنوات من سيطرة حركة حماس على القطاع.

ومن الخيارات المتاحة لحكم القطاع بعد الحرب الإسرائيلية بقاء حماس واستمرارها في حكم غزة بشكل منفرد، أو عودة السلطة الفلسطينية للحكم وفق ترتيبات دولية وإقليمية، أو التوافق على وصاية دولية وعربية للحكم.

وفي الوقت الذي ترحب فيه الولايات المتحدة بعودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ترفض إسرائيل مثل هذا الخيار، وتؤكد أنها لن تقبل استمرار حكم حماس، أو عودة السلطة وحركة فتح، فيما أكدت السلطة مناقشتها لأفكار متعلقة بالحكم.