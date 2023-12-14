مستقبل غزة.. ما الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد الحرب؟
تباينت الآراء السياسية بشأن الخيارات المتعلقة بمستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، والتي قد تحظى بقبول جميع الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية، بعد سنوات من سيطرة حركة حماس على القطاع.
ومن الخيارات المتاحة لحكم القطاع بعد الحرب الإسرائيلية بقاء حماس واستمرارها في حكم غزة بشكل منفرد، أو عودة السلطة الفلسطينية للحكم وفق ترتيبات دولية وإقليمية، أو التوافق على وصاية دولية وعربية للحكم.
وفي الوقت الذي ترحب فيه الولايات المتحدة بعودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ترفض إسرائيل مثل هذا الخيار، وتؤكد أنها لن تقبل استمرار حكم حماس، أو عودة السلطة وحركة فتح، فيما أكدت السلطة مناقشتها لأفكار متعلقة بالحكم.
حكم غزة على فترتين
ويرى أستاذ العلوم السياسية أحمد رفيق عوض أن "الحكم في غزة سيكون بعد الحرب الإسرائيلية على فترتين، الأولى انتقالية والثانية الفترة الدائمة"، لافتاً إلى أن الأخيرة ستكون بتوافق فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي.
وأضاف عوض، لـ"إرم نيوز"، أن "الفترة الأولى ستخصص لإعادة إعمار قطاع غزة والإعداد والتحضير للمرحلة الثانية وترميم ما دمرته الحرب"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تكون فيها قوات فلسطينية وعربية داخل غزة.
وأوضح أن "الحكم في هذه الفترة سيكون للفلسطينيين وتحديداً السلطة الفلسطينية، وهذا ما ترغب به الإدارة الأمريكية التي ترفض المطامع الإسرائيلية بتشكيل إدارة تكون تحت إمرة حكومة بنيامين نتنياهو وفي ظلها".
ماذا عن السلطة الفلسطينية؟
أجاب عوض: "حكم السلطة الفلسطينية لغزة لن يكون إلا بتوافق داخلي بين حركتي فتح وحماس، أو بانتخابات عامة، فالسلطة لا يمكن أن توجد في غزة دون أن تكون لها شرعية"، وأضاف: "حكم غزة لن يكون للسلطة من بوابة إسرائيلية أو أمريكية".
ولفت إلى أن "أي ترتيب لحكم غزة دون اتفاق فلسطيني يمثل وصفة حقيقية للدمار وتجدد الحرب، وحماس بعد الحرب ستكون بحاجة لشركاء وأطراف فلسطينية تساعدها على إعادة إعمار القطاع، خاصة أنها ستكون ضعيفة للغاية".
وأضاف عوض أن "حماس بعد الحرب ستكون بحاجة لمنظمة التحرير والفصائل من أجل حكم غزة، خاصة أن القطاع يحتاج أموالًا ضخمة من أجل إعادة إعماره"، مستدركاً: "لكن ذلك يجب أن يكون باتفاق داخلي".
وأشار إلى أن "نجاح ذلك مرهون بقبول العالم لهذا الاتفاق وتمويل إعادة إعمار غزة"، مستطرداً: "حماس بحاجة لمنظمة التحرير من أجل قبول العالم لها، خاصة وأنها خسرت كثيراً بعد أحداث السابع من أكتوبر".
مصير مجهول
ومن وجهة نظر المحلل السياسي جهاد حرب، فإن "قطاع غزة ينتظره مصير مجهول بعد توقف الحرب الإسرائيلية"، وأن "الحرب تسببت بإضعاف حركة حماس لكنها لم تؤدِ حتى اللحظة لإسقاط حكمها".
وقال حرب، لـ"إرم نيوز"، إن "جميع الخيارات المطروحة من أجل مستقبل الحكم في غزة لا يمكن أن تنجح دون أن يكون لحماس دور فيها، وأن تكون وفق تفاهمات مع الحركة، خاصة أنها لن تقبل بالتخلي عن الحكم".
وأضاف: "حماس لا تزال متمسكة بحكم غزة، وترفض أي مقترحات دولية أو إقليمية تؤدي لسحب البساط من تحتها، حتى لو كان ذلك لصالح السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فحكم القطاع بالنسبة لحماس خط أحمر".
وأشار حرب إلى أن "تمسك حماس بالسلطة هو من أوصل القطاع للحالة التي هو عليها الآن، كما أن عودة السلطة لغزة أمر مستحيل خاصة في ظل حالة الضعف التي تعيشها أجهزتها الأمنية ومؤسساتها في الضفة الغربية".
الوصول لتفاهمات محددة مع حماس
وتابع: "السلطة الفلسطينية تعاني سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والحرب على غزة زادت من عزلتها الإقليمية والدولية، وعودتها لحكم غزة أمر مستحيل للغاية، ولا يمكن أن يفيد إسرائيل والولايات المتحدة أو يحافظ على الهدوء".
وقال حرب إن "إدارة قطاع غزة من قبل أطراف إقليمية أو دولية هو أمر مرفوض فلسطينياً، وخطة تواجه الكثير من الصعوبات"، وأضاف: "لا يوجد طرف إقليمي يمكنه القبول بتحمل أعباء غزة وتولي المسؤوليات الصعبة فيها".
ويرى حرب أن "الحل الوحيد يكمن في الوصول لتفاهمات محددة مع حماس في إطار صفقة شاملة بشأن مستقبل الحكم تؤدي إلى هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، وتكون عبر ضمانات إقليمية ودولية".