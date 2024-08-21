أكدت وزارة الدفاع الأمريكية قدرة تنظيم "داعش" على تنفيذ عمليات وهجمات منسقة في العراق.

وذكر تقرير لمكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية ملخصًا عن العمليات العسكرية التي نفذها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق، مؤكدة أنها تمكنت من تحييد كثير من قيادات التنظيم وعناصره في عام 2023.

عمليات أمنية

وأضاف التقرير، أن التحالف الدولي رصد نشاطات كثيرة لتنظيم "داعش" خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو فيما يبدو قادر على تنفيذ هجمات منسقة في العراق وسوريا في الوقت ذاته.

وأشار التقرير إلى تسجيل هجمات كثيرة استخدم فيها التنظيم الأسلحة الرشاشة؛المتوسطة والعبوات ناسفة، فضلًا عن كمائن استهدف فيها القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

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وسجل العراق، خلال الأشهر القليلة الماضية، حوادث أمنية كثيرة نتيجة هجمات تنظيم داعش، خاصة في مناطق الطارمية شمال العاصمة بغداد ومناطق غرب محافظة ديالى.

في وقت تنفذ فيه القوات الأمنية العراقية دائمًا عمليات أمنية لملاحقة عناصر داعش في جبال حمرين ومكحول، فضلًا عن صحراء الأنبار، التي تؤكد التقارير وجود العشرات من عناصر التنظيم فيها.

الحدود السورية العراقية

يقول الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد الربيعي، إن "التنظيم دائمًا ما يستغل الاضطرابات السياسية في الداخل العراقي لتصعيد هجماته المسلحة التي يستهدف فيها القوات الأمنية والمدنيين في المناطق الرخوة أمنيًّا، والتي لم يجر تطهيرها كاملة حتى اليوم".

وأضاف الربيعي لـ"إرم نيوز"، أن "داعش تمكنت من نقل العشرات من عناصرها من سوريا إلى العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، غالبيتهم ممن أطلق سراحهم من السجون التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، مستغلين احتدام الصراع بين قوات "قسد" وبين عشائر دير الزور، الأمر الذي ترك فراغًا أمنيًّا على الحدود السورية العراقية".

وأشار الخبير، إلى أن "الحديث عن القضاء على داعش كليًّا مبكر؛ لأن التنظيم ما زال يمتلك الموارد البشرية والمالية لتنسيق عملياته، وكسب المناصرين، سواء أفي الساحة العراقية أم السورية".