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العالم العربي

غزة.. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية ونسف مبانٍ سكنية في الشجاعية

غزة.. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية ونسف مبانٍ سكنية في الشجاعية
آثار المنازل المدمرة في غزة جراء القصف الإسرائيليالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
07 يوليو 2024، 2:47 م

قُتل وجُرح عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، إثر غارات إسرائيلية مكثفة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، فيما شهد حي الشجاعية شرقي مدينة غزة نسفًا لمبانٍ سكنية.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، بوصول 8 قتلى فلسطينيين، جراء استهداف منزل لعائلة سحويل بمحيط مفترق أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، و6 قتلى آخرين جراء غارة إسرائيلية في شارع 8 في حي الصبرة جنوبي المدينة.

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 وأضافت المصادر أن 3 قتلى وعددًا من الجرحى وصلوا المستشفى، جراء استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو حصيرة في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، كما وصل عدد من الجرحى جراء قصف شقق سكنية لعائلتي البطش وحنونة في حيي التفاح والزيتون.

وسُمعت أصوات اشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر في أحياء الشجاعية والزيتون وجنوب تل الهوا، إلى جانب أصوات انفجارات ناجمة عن عمليات القصف ونسف المباني السكنية في حي الشجاعية، بحسب "الأناضول".

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، شنَّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية مفاجئة على حي الشجاعية، توغلت فيها آلياته داخل الحي، حيث ما زالت هذه العملية مستمرة، وتترافق مع قصف جوي ومدفعي مكثف.

حرب غزةإسرائيلحركة حماس

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