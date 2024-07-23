داليا بدوي

أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إحباط مخطط لاختطاف إسرائيليين في الضفة الغربية، واعتقال شابين فلسطينيين متورطين في "المخطط".

وبحسب بيان لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، صدر أمس الاثنين، فإن إحباط المخطط جرى على يد كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية.

وقال البيان إنه خلال مداهمة إسرائيلية في أرجاء أريحا بالضفة الغربية، جرى اعتقال الشابين محمد طارق، 19 عاما، وأمين قطاش، 20 عاما، من مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من أريحا، للاشتباه في كونهما جزءًا من "خلية تخطط لهجمات ضد عناصر وقوات أمن إسرائيلية".

وقال الشاباك إن تحقيقا أجراه، كشف أن الشابين قاما بشراء أسلحة، وتجنيد آخرين، والتخطيط لاختطاف إسرائيليين ومهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي بالبنادق والقنابل.

وأضاف أنهما قاما بحفر حفرة عميقة بالقرب من منزل أحدهما، بهدف إخفاء المختطفين فيها لاحقًا، وقاما كذلك بتمويه المدخل بقصد إبعاد الأعين عن المكان.

وقال الأمن الإسرائيلي إنه لدى اعتقال الشابين عثر على مدفع رشاش مقلد من طراز "كارلو" بالإضافة إلى قنبلة وسترة تكتيكية وأجهزة راديو وعدة سترات رسمية.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عضوا آخر في "خلية الاختطاف" لم يتم الكشف عن هويته بعد.

ووجهت المحكمة العسكرية الإسرائيلية إلى المعتقلين الفلسطينيين عدة اتهامات من بينها الاختطاف والتآمر للقتل والانتماء إلى منظمة إرهابية وعدة جرائم خطيرة أخرى.

وقال الشاباك في بيانه إنه "سيواصل العمل من أجل إحباط الأنشطة الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأعمال إلى العدالة".