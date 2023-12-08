تقرير: الأزمات تلاحق حزب شولتس بعد عامين على تنصيبه
يعقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني مؤتمره الذي يستمر ثلاثة أيام في برلين، وسط توتّر وانقسامات داخلية وأزمات متعددة، بعد سنتين من وصول المستشار أولاف شولتس إلى الحكم.
وفي مثل هذا التوقيت، انتخب أولاف شولتس مستشارًا على رأس ائتلاف من حزب الخضر والليبراليين قبل عامين تحديدا، لكن خلال هذه الفترة شهد الحزب العديد من الأزمات والانقسامات الداخلية، كما أصبح أسلوب شولتس أقل إقناعا، وبات المسؤولون ينتقدون إدارة المستشار علنًا، وفقًا لتقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.
وهذه هي المرة الأولى، منذ أربع سنوات، التي ينظم فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي مؤتمرًا مباشرًا بحضور أعضاء الحزب وجها لوجه.
واعتبر التقرير الفرنسي أن هذا الاجتماع الذي يبدأ اليوم في برلين لا وقت فيه للاحتفال بالنسبة إلى الديمقراطيين الاشتراكيين بمناسبة انتخاب مستشارهم أولاف شولتس خلفًا لإنجيلا ميركل.
ويقول التقرير: "على الرغم من الإصلاحات التي اعتمدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وروّج لها، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو المساعدة الاجتماعية فإن شعبية الحكومة والمستشار يتراجعان بشكل كبير، ما يجعل الناشطين يشعرون بالغموض تجاه المستقبل".
وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآن على 14% في استطلاعات الرأي، أي نصف ما يحصل عليه الحزب الديمقراطي المسيحي، ويحتل المركز الثالث خلف حزب البديل من أجل ألمانيا، الحزب اليميني المتطرف.
ويرى التقرير أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اهتز بسبب أزمات داخلية لا سيما المتعلقة بموازنة 2024 والتي لن يتم الانتهاء منها هذا العام.
ويريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعطاء دفعة لليسار خلال مؤتمره من خلال اقتراح ضرائب أعلى على الأغنياء، وسياسة هجرة أقل تقييدا من تلك التي دافع عنها المستشار، والمطالبة بتخفيف أو إزالة كبح الديون.
وبالنسبة إلى المستشار أولاف شولتس، الذي من المقرر أن يلقي كلمة يوم غد السبت، فإن الذكرى السنوية الثانية لتوليه السلطة لن تكون ذكرى سعيدة.
واعتبر موقع "شالنج" الإخباري الفرنسي من جانبه أن شولتس يواجه تحديات بالجملة في هذا المؤتمر، منها الشعبية والاقتصاد والمسألة المالية، مشيرا إلى أنه بعد مرور عامين على انتخابه، أصبحت مصداقية عمله وشعبيته على المحك.