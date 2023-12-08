تقرير: الأزمات تلاحق حزب شولتس بعد عامين على تنصيبه

يعقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني مؤتمره الذي يستمر ثلاثة أيام في برلين، وسط توتّر وانقسامات داخلية وأزمات متعددة، بعد سنتين من وصول المستشار أولاف شولتس إلى الحكم.

وفي مثل هذا التوقيت، انتخب أولاف شولتس مستشارًا على رأس ائتلاف من حزب الخضر والليبراليين قبل عامين تحديدا، لكن خلال هذه الفترة شهد الحزب العديد من الأزمات والانقسامات الداخلية، كما أصبح أسلوب شولتس أقل إقناعا، وبات المسؤولون ينتقدون إدارة المستشار علنًا، وفقًا لتقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.

وهذه هي المرة الأولى، منذ أربع سنوات، التي ينظم فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي مؤتمرًا مباشرًا بحضور أعضاء الحزب وجها لوجه.

واعتبر التقرير الفرنسي أن هذا الاجتماع الذي يبدأ اليوم في برلين لا وقت فيه للاحتفال بالنسبة إلى الديمقراطيين الاشتراكيين بمناسبة انتخاب مستشارهم أولاف شولتس خلفًا لإنجيلا ميركل.