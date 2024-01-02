عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي في مخيم النصيرات

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلًا مأهولًا بالمدنيين في "مخيم 2" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، أن صاروخين على الأقل سقطا على منزل يعود لعائلة درويش في المخيم؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف لا تزال تنتشل الضحايا من تحت الركام.

وأوضح أن "مخيم 2" والأجزاء الشرقية لمخيم النصيرات تتعرض إلى قصف مدفعي مكثف وإلقاء لقنابل الغاز السام على منازل المواطنين؛ ما أدى إلى سقوط إصابات وحالات من الذعر والخوف والنزوح بين أوساط المواطنين.

من جهته، أكد المتحدث الإعلامي باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الطوارئ الدكتور خليل الدقران، أن عشرات القتلى والجرحى وصلوا المستشفى تباعًا جرّاء قصف صاروخي لمنزل مأهول بمخيم النصيرات.

وأضاف الدقران لـ"إرم نيوز"، أن معظم القتلى والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى جرّاء استهداف المنزل هم من الأطفال والنساء بينهم طفلة رضيعة لم تتجاوز الأشهر.

وأوضح، أن غرف العمليات ممتلئة جرّاء كثرة الإصابات الخطيرة والتي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، مطالباً المؤسسات الطبية الأممية بضرورة إنشاء مستشفيات ميدانية عاجلة وإرسال فرق طبية وجراحية للمساعدة في استيعاب العدد الهائل من الجرحى.