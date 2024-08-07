"رجل ميت يمشي" ذلك هو الوصف الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، عقب أحداث السابع من أكتوبر، في إشارة إلى أن اغتيال الرجل "مسألة وقت" فحسب.

لكن بعد مرور نحو عشرة أشهر على هذا "التصريح الناري" لم تتمكن إسرائيل من استهداف السنوار، بل أصبح الرجل، المطلوب رقم واحد لتل أبيب، رئيسا للمكتب السياسي للحركة، بعد أقل من أسبوع من اغتيال القيادي اسماعيل هنية في طهران.

والسؤال الذي يبرز وسط هذه التطورات الدراماتيكية، هو: كيف سيتم التواصل والتفاوض مع السنوار الذي يلقب بـ "رجل الأنفاق"، بوصفه الآن أعلى سلطة في الحركة، بعد أن كان يتحكم بها في القطاع فقط؟

والسؤال المهم الآخر، هو: هل ستتغاضى اسرائيل عن قرار اغتياله إذا عرفت مكان تواجده عبر وسطاء المفاوضات الذين سيضطرون الى التواصل معه بشأن القضايا المختلفة، خصوصا وأن تل أبيب تعتبر السنوار "العقل المدبر" لأحداث السابع من أكتوبر؟

ووسط هذه التساؤلات، يبرز تناقض ينطوي على نوع من السخرية، إذ بات محتما على نتنياهو أن يتفاوض، منذ الآن، مع "رجل ميت يمشي".

لن يظهر للعلن

رجح خبراء أن القائد النحيل، ذي الشعر الأبيض، والبالغ 61 عاما لن يظهر للعلن، كما كان الحال بالنسبة لهنية، مثلا، الذي كان يقيم في الدوحة ويتنقل بين الدول بشكل علني، بل سيظل السنوار مختبئا في الانفاق، وهو ما سيلقي بظلاله على سير المفاوضات وآلياتها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأوضح الخبراء أن تعيين السنوار، فضلا عن كونه رسالة تحد لإسرائيل، فإنه سيعقد آلية التفاوض، وسيربك مساعي الوسطاء، فأي رسالة من السنوار ستتطلب وقتا طويلا حتى تصل إلى وجهتها المطلوبة.

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من هنا، يعتقد أن اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي سيضع المزيد من العراقيل أمام جهود التهدئة، المتعثرة أصلا.

علاوة على ذلك، فإن اختيار السنوار، الذي عرف بمهاراته العسكرية وخبرته الأمنية، سيحد من النشاط الدبلوماسي للحركة التي تعتمد في الكثير من أنشطتها على تمويل الحلفاء.

وعلى اعتبار ان السنوار لن يغادر غزة، كما يرجح مراقبون، فإن ذلك سينعكس كذلك، سلبا، على الأداء السياسي للحركة خارج القطاع، ومحاولة تسويق مواقفها وتلميع صورتها حيال الآلة الدعائية الإسرائيلية الضخمة.

الحس الأمني

وما يعزز الشكوك حيال إبطاء المفاوضات بعد تعيين السنوار، هو أن هذا الأخير يتمتع بحس أمني عال، وهو ما يمكن استنتاجه من قراءة رواية تنسب له عنوانها "الشوك والقرنفل"، كان قد كتبها لدى فترة سجنه، وهو ما تغفله التقارير الإعلامية عن سيرة الرجل.

قضى السنوار معظم سنوات شبابه في السجون الاسرائيلية، ففي عام 1988، قضت محكمة إسرائيلية عليه بالسجن مدى الحياة أربع مرّات (مدة 426 عاما)، قضى منها 24 عاما، قبل أن يطلق سراحه في صفقة لتبادل الأسرى عام 2011 وشملت، آنذاك، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كانت حماس قد أسرته في العام 2006.

يتبين من النص الروائي أن كاتبه، وهو السنوار، يتمتع بحس أمني رفيع، وبذهنية شديدة الحرص والحذر، وهو ما يتواءم مع سيرة السنوار نفسه الذي برز ضمن صفوف "حماس"، في البدايات، كأحد أشهر المناهضين لجواسيس وعملاء "الشاباك" الإسرائيلي وسط المخيمات، وقد سُجن السنوار، أصلا، لدوره في قتل ستة جواسيس كانوا يعملون لصالح الدولة العبرية.

وكان السنوار قد أسهم في تشكيل جهاز أمن حماس الخاص المعروف اختصارا بـ "مجد".

من هنا، يمكن القول إن هذه الخبرة الأمنية الواسعة ستنجح، على الأرجح، في حماية السنوار من الاستهداف الإسرائيلي، لكنها في الآن ذاته، ستعرقل سلاسة المفاوضات، وسترجئ التوصل إلى هدنة منتظرة قد تنقذ غزة من جحيم الحرب.